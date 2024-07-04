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ونقل موقع "واللا" عن مسؤول في مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو وافق اليوم على إرسال الوفد المفاوض بشأن الأسرى لمواصلة المحادثات.

وبحسب المسؤول، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستوقف الحرب فقط بعد اتمامها جميع أهدافها.

وأفاد "واللا" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار بأن "حركة حماس" في ردها المحدث على الخطوط العريضة لصفقة الأسرى، "تنازلت عن مطالبتها بالوقف الكامل للحرب كشرط لتنفيذ المرحلة الأولى والإنسانية من الاتفاق".

وقال مسؤول إسرائيلي: "لقد اتخذت حماس خطوة نحو الخطوط العريضة.. في الأيام القليلة الماضية، حتى قبل أن ترسل حماس الرد، تلقينا مؤشرات على أن حماس مستعدة للتحلي بالمرونة والدخول في صفقة حتى مع المخاطرة بتنفيذ المرحلة الأولى فقط"، وفق "واللا".

وحسب الموقع العبري، جاء في رد "حماس"، أنها "قبلت الاقتراح الأمريكي من جو بايدن باستبدال كلمة "المتضمنة في المادة الثامنة من الاقتراح" بكلمة أخرى، الأمر الذي سيظل يسمح بالغموض للجانبين في ما يتعلق بالقضايا التي ستجري المفاوضات بشأنها في المرحلة الأولى من الصفقة".

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وفي الفقرة 14 من الاقتراح، "طلبت حماس أن يُكتب أن الوسطاء - الولايات المتحدة وقطر ومصر - "سيتعهدون" بأن تستمر المفاوضات ووقف إطلاق النار حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، وهذا بدلا من الصياغة الحالية والأقل إلزاماً والتي بموجبها "سيبذل الوسطاء كل جهد" لتحقيق ذلك"، حسب "واللا".

واقترحت إدارة بايدن في الأيام الأخيرة صياغة جديدة لأجزاء من مقترح صفقة إطلاق سراح المختطفين ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في مسعى لسد الفجوات بين الطرفين والتوصل إلى اتفاق.

وأمس الأربعاء ، أعلنت حركة "حماس" أنها أرسلت إلى الوسطاء القطريين "بعض الأفكار" الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة، بعد نحو تسعة أشهر من النزاع بينها وبين إسرائيل.

المصدر: "واللا"