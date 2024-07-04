مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 14:54 GMT

    إعلام إسرائيلي يكشف رد "حماس" على صفقة تبادل الأسرى ويؤكد: نتنياهو وافق على إرسال الوفد المفاوض

    وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، على إرسال الوفد المفاوض بشأن الأسرى لمواصلة المفاوضات عبر الوسطاء مع "حماس"، وفق ما ذكر الإعلام العبري.

    إعلام إسرائيلي يكشف رد
    AFP

    ونقل موقع "واللا" عن مسؤول في مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو وافق اليوم على إرسال الوفد المفاوض بشأن الأسرى لمواصلة المحادثات.

    وبحسب المسؤول، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستوقف الحرب فقط بعد اتمامها جميع أهدافها.

    وأفاد "واللا" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار بأن "حركة حماس" في ردها المحدث على الخطوط العريضة لصفقة الأسرى، "تنازلت عن مطالبتها بالوقف الكامل للحرب كشرط لتنفيذ المرحلة الأولى والإنسانية من الاتفاق".

    وقال مسؤول إسرائيلي: "لقد اتخذت حماس خطوة نحو الخطوط العريضة.. في الأيام القليلة الماضية، حتى قبل أن ترسل حماس الرد، تلقينا مؤشرات على أن حماس مستعدة للتحلي بالمرونة والدخول في صفقة حتى مع المخاطرة بتنفيذ المرحلة الأولى فقط"، وفق "واللا".

    وحسب الموقع العبري، جاء في رد "حماس"، أنها "قبلت الاقتراح الأمريكي من جو بايدن باستبدال كلمة "المتضمنة في المادة الثامنة من الاقتراح" بكلمة أخرى، الأمر الذي سيظل يسمح بالغموض للجانبين في ما يتعلق بالقضايا التي ستجري المفاوضات بشأنها في المرحلة الأولى من الصفقة".

    وفي الفقرة 14 من الاقتراح، "طلبت حماس أن يُكتب أن الوسطاء - الولايات المتحدة وقطر ومصر - "سيتعهدون" بأن تستمر المفاوضات ووقف إطلاق النار حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، وهذا بدلا من الصياغة الحالية والأقل إلزاماً والتي بموجبها "سيبذل الوسطاء كل جهد" لتحقيق ذلك"، حسب "واللا".

    واقترحت إدارة بايدن في الأيام الأخيرة صياغة جديدة لأجزاء من مقترح صفقة إطلاق سراح المختطفين ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في مسعى لسد الفجوات بين الطرفين والتوصل إلى اتفاق.

    وأمس الأربعاء ، أعلنت حركة "حماس" أنها أرسلت إلى الوسطاء القطريين "بعض الأفكار" الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة، بعد نحو تسعة أشهر من النزاع بينها وبين إسرائيل.

    المصدر: "واللا"

    التعليقات

    أخبار العالم

    من 10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر

    أخبار العالم

    تقرير أمريكي: حزب الله في عام 2024 أقوى وأكبر حجما وأفضل تسليحا وأكثر خبرة وتمرسا سياسيا من 2006

    أخبار العالم

    صحفية أمريكية: كتيبة "آزوف" نفذت انقلابا عسكريا على زيلينسكي

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري يرصد "الدمار الهائل" الذي لحق بالطبيعة في شمال إسرائيل والجولان "المحترق" (صور)

    أخبار العالم

    روجر ووترز: حماس لم تغتصب نساء في 7 أكتوبر وإسرائيل هي من قتلت مواطنيها في ذلك اليوم (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حماس" تعلن أنها تبادلت مع الوسطاء "بعض الأفكار" لإنهاء الحرب في غزة

    أخبار العالم

    جون كيري: أوكرانيا لن تنتصر في الصراع مع روسيا

    أخبار العالم العربي

    مقتل نائب قائد سرية في الجيش الٳسرائيلي بتبادل لإطلاق النار مع "حزب الله"

    أخبار العالم العربي

    "القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لقوات إسرائيلية في الشجاعية وإطلاقها صواريخ تجاه مروحية (فيديوهات)

    أخبار العالم

    بوتين: المحاولات الأمريكية المنفردة لحل النزاع في قطاع غزة أثبتت عدم فعاليتها

    أخبار العالم

    مدفيديف يهنئ الشعب الأمريكي بالرابع من يوليو على طريقته

    أخبار العالم

    قادة "شنغهاي للتعاون" يدعون لوقف إطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية

    أخبار العالم

    بوتين: اتفاقات إسطنبول للتسوية في أوكرانيا لا تزال مطروحة على الطاولة