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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 11:56 GMT

    طرابلس تستضيف منتدى الهجرة عبر المتوسط

    من المزمع عقد منتدى الهجرة عبر المتوسط في العاصمة الليبية طرابلس منتصف يوليو الجاري، لبحث ملف الهجرة غير الشرعية ووضع إطار إستراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين إفريقيا وأوروبا.

    طرابلس تستضيف منتدى الهجرة عبر المتوسط

    ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات المشتركة ووضع حلول عملية تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والأوروبية لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.

    ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى ممثلون عن الحكومات الإفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى منظمات دولية معنية بالهجرة وحقوق الإنسان. وسيتناول المشاركون قضايا عدة من بينها تحسين إدارة الحدود وتعزيز آليات الإنقاذ والإغاثة للمهاجرين وتوفير الدعم اللازم للدول المستقبلة للمهاجرين.

    ويأتي هذا المنتدى في وقت تشهد فيه منطقة البحر المتوسط تزايدا ملحوظا في عدد المهاجرين غير الشرعيين مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة.

    ومن المتوقع أن يسفر المنتدى عن توصيات ومبادرات جديدة تهدف إلى تحسين الظروف الإنسانية للمهاجرين والحد من تدفق الهجرة غير الشرعية بشكل مستدام.

    المصدر: RT

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