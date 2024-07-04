إقرأ المزيد وزير الداخلية الليبي: مستعدون للعمل مع المنطقة الشرقية لتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية

ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات المشتركة ووضع حلول عملية تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والأوروبية لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.

ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى ممثلون عن الحكومات الإفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى منظمات دولية معنية بالهجرة وحقوق الإنسان. وسيتناول المشاركون قضايا عدة من بينها تحسين إدارة الحدود وتعزيز آليات الإنقاذ والإغاثة للمهاجرين وتوفير الدعم اللازم للدول المستقبلة للمهاجرين.

ويأتي هذا المنتدى في وقت تشهد فيه منطقة البحر المتوسط تزايدا ملحوظا في عدد المهاجرين غير الشرعيين مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة.

ومن المتوقع أن يسفر المنتدى عن توصيات ومبادرات جديدة تهدف إلى تحسين الظروف الإنسانية للمهاجرين والحد من تدفق الهجرة غير الشرعية بشكل مستدام.

المصدر: RT