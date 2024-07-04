مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 14:00 GMT

    تصريحات هامة للحكومة المصرية عن الكهرباء.. وكشف أسباب استحداث وزارات ومناصب جديدة

    كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أسباب استحداث وظهور مناصب جديدة في الحكومة المصرية خلال التغييرات الحالية.

    تصريحات هامة للحكومة المصرية عن الكهرباء.. وكشف أسباب استحداث وزارات ومناصب جديدة

    وقال رئيس الوزراء المصري أن ملف وزارة الخارجية والهجرة وضمهم نظرا لأن عملهما متداخل، موضحا أن الحكومة الجديدة بها نواب من الشباب للوزراء والمحافظين، مشيرا إلى إنه استحداث مجموعات وزارية متخصصة تجمع عدد من الوزراء والبداية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وأخرى للبشرية.

    وتابع أن أهم شئ في التشكيل الحكومي هو استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، واختيار الدكتور خالد عبد الغفار للتنمية البشرية لما يتمتع به من خبرات وتنوع وظيفي، والفريق كامل الوزير له كفاءة تنفيذية وإدارية من الدرجة الاولى، بجانب استحداث منصب وزارة الاستثمار لأهمية هذا الملف، ورغبة الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم الصادرات المصرية وزيادة العملة الأجنبية.

    ونوه بأنه تم العمل لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والإعلان قريبا عن وقف تخفيف الأحمال، ونضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما لوجود أي مستجدات أو صدمات.

    وأوضح أنه بعد الأزمة المفاجئة في قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وتوفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    من 10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر

    أخبار العالم

    تقرير أمريكي: حزب الله في عام 2024 أقوى وأكبر حجما وأفضل تسليحا وأكثر خبرة وتمرسا سياسيا من 2006

    أخبار العالم

    صحفية أمريكية: كتيبة "آزوف" نفذت انقلابا عسكريا على زيلينسكي

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري يرصد "الدمار الهائل" الذي لحق بالطبيعة في شمال إسرائيل والجولان "المحترق" (صور)

    أخبار العالم

    روجر ووترز: حماس لم تغتصب نساء في 7 أكتوبر وإسرائيل هي من قتلت مواطنيها في ذلك اليوم (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حماس" تعلن أنها تبادلت مع الوسطاء "بعض الأفكار" لإنهاء الحرب في غزة

    أخبار العالم

    جون كيري: أوكرانيا لن تنتصر في الصراع مع روسيا

    أخبار العالم العربي

    مقتل نائب قائد سرية في الجيش الٳسرائيلي بتبادل لإطلاق النار مع "حزب الله"

    أخبار العالم العربي

    "القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لقوات إسرائيلية في الشجاعية وإطلاقها صواريخ تجاه مروحية (فيديوهات)

    أخبار العالم

    بوتين: المحاولات الأمريكية المنفردة لحل النزاع في قطاع غزة أثبتت عدم فعاليتها

    أخبار العالم

    مدفيديف يهنئ الشعب الأمريكي بالرابع من يوليو على طريقته

    أخبار العالم

    قادة "شنغهاي للتعاون" يدعون لوقف إطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية

    أخبار العالم

    بوتين: اتفاقات إسطنبول للتسوية في أوكرانيا لا تزال مطروحة على الطاولة