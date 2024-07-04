إقرأ المزيد السيسي يصدر قرارا بتعيين رئيس جديد لأركان الجيش المصري

إقامة معهد ديني أزهري

أصدر رئيس الوزراء، قرارا بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1250م2 زمام قرية بني أحمد الغربية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في المنيا لصالح الأزهر الشريف، لإنشاء معهد ديني أزهري "ابتدائي – إعدادي – ثانوي"

إقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1920 م2 كائنة بشارع 1 الخرافي ضمن التقسيم السياحي بمدينة مرسى علم في البحر الأحمر، لصالح مطرانية الأقباط الكاثوليك لإقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك.

مقر جديد لهيئة قومية

قرر مدبولي بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0.084 فدان تقريبا تعادل 352 م2 ضمن القطعة رقم 9 بحوض العرابي نمرة 67 التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة بني عبيد في الدقهلية، بإيجار اسمى مقداره 5 جنيهات للمتر المربع سنويا لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإقامة مقر للهيئة.

إقامة مركز شرطة جديد

وجاء في القرارات تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1159 م2 زمام قرية طناح التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة في الدقهلية، لصالح وزارة الداخلية لإقامة مركز شرطة طناح.

وكانت قد أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتضمن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي تعيين نائبين لرئيس الوزراء.

المصدر: RT