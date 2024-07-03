إقرأ المزيد مصر.. السيسي يصدر قرارا بشأن وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين

وإليكم السيرة الذاتية لرئيس أركان حرب الجيش المصري الجديد:

السلاح : المدفعية

الرتبة : فريق

تاريخ الميلاد : 17/10/1966

تخرج من الكلية الحربية عام 1987

الدفعة 80 حربية

التأهيل العسكري:

بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية

حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان

حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

الوظائف الرئيسية التي شغلها:

تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مساعدا لمدير المدفعية، ثم مديرا لمعهد المدفعية ، ثم مديرا لإدارة الشؤون المعنوية ، ثم رئيسا لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ، ثم رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة ، ثم أمينا عاما لوزارة الدفاع

الأنواط والنياشين:

حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة ،ونوط العملية الشاملة بسيناء ، وميدالية 25 يناير ، وميدالية 30 يونيو ، وميدالية اليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية ، ميدالية اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر 1973 ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ،ميدالية اليوبيل الذهبي للثورة ، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء ، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 1973.

وكان السيسي قد أصدر قرارا بتعيين رئيس الأركان السابق الفريق أسامة عسكر مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

المصدر: RT