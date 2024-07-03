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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 18:02 GMT

    السيسي يصدر قرارا بتعيين رئيس جديد لأركان الجيش المصري

    أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية.

    السيسي يصدر قرارا بتعيين رئيس جديد لأركان الجيش المصري

    وإليكم السيرة الذاتية لرئيس أركان حرب الجيش المصري الجديد:

    السلاح : المدفعية

    الرتبة : فريق

    تاريخ الميلاد : 17/10/1966

    تخرج من الكلية الحربية عام 1987

    الدفعة 80 حربية

    التأهيل العسكري:

    بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية

    حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية 

    حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان

    حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

    الوظائف الرئيسية التي شغلها:

    تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مساعدا لمدير المدفعية، ثم مديرا لمعهد المدفعية ، ثم مديرا لإدارة الشؤون المعنوية ،  ثم رئيسا لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ، ثم رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة ، ثم أمينا عاما لوزارة الدفاع

    الأنواط والنياشين:

    حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة ،ونوط العملية الشاملة بسيناء ، وميدالية 25 يناير ، وميدالية 30 يونيو ، وميدالية اليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية ، ميدالية اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر 1973 ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ،ميدالية اليوبيل الذهبي للثورة ، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء ، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 1973.

    وكان السيسي قد أصدر قرارا بتعيين رئيس الأركان السابق الفريق أسامة عسكر مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

    المصدر: RT

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