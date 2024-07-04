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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 10:48 GMT

    "حزب الله" ينعى أحد مقاتليه

    نعى "حزب الله" اللبناني أحد مقاتليه وسط تبادل للقصف على الحدود بين الجانبين هو الأعنف منذ اغتيال القيادي في الحزب طالب سامي عبد الله في الحادي عشر من الشهر الفائت.

    Gettyimages.ru

    وقال "حزب الله" في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد هادي أحمد شريم "حيدر" مواليد عام 1996 من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

    هذا وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا للقصف هو الأعنف منذ أسابيع، حيث أعلن "حزب الله" استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل:

    • استهدف حزب الله بـ200 صاروخ 5 قواعد عسكرية ومقرات قيادية إسرائيلية في الجليل والجولان السوري.
    • استهدف المسيرات الانقضاضية 8 قواعد وثكنات عسكرية ومقرات قيادية إسرائيلية.
    • استهدف بصواريخ البركان الثقيلة 3 مواقع عسكرية حدودية.

    من جهته، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، وقال في بيان: "في الساعات الأخيرة تم رصد إطلاق أهداف جوية مشبوهة وقذائف صاروخية اخترقت من لبنان حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض عدة أهداف وقذائف. نتيجة سقوط بعض القذائف واعتراض أخرى اندلعت حرائق في بعض المناطق لتقوم فرق الإطفاء بإخمادها".

    المصدر: RT

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