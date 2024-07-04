عبد الله بن زايد يجري محادثات مع وزير الخارجية المصري الجديد
بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، مهنئا إياه بمناسبة توليه المنصب.
وبحث الوزيران خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.
وأعرب وزير الخارجية الإماراتي عن "تمنياته لنظيره المصري بدر عبد العاطي التوفيق والنجاح في مهام عمله"، مؤكدا "تطلعه للعمل معه بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي بين الإمارات ومصر في المجالات كافة".
كما بحث الجانبان، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في القطاع.
أول تصريح لوزير الخارجية المصري الجديد بعد تسلمه منصبه
المصدر: RT + وكالة أنباء الإمارات
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