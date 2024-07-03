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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 20:21 GMT

    أول تصريح لوزير الخارجية المصري الجديد بعد تسلمه منصبه

    قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الأربعاء، إن دور مصر الإقليمي والدولي واضح للعيان ومشهود به، مؤكدا أن مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة التي تموج بالصراعات.

    أول تصريح لوزير الخارجية المصري الجديد بعد تسلمه منصبه

    وأوضح وزير الخارجية والهجرة الجديد بدر عبد العاطي، عقب أدائه اليمين الدستورية، أن "مصر تقع في منطقة تموج بالصراعات والأزمات، ولم تواجه في تاريخها الحديث والمعاصر أزمات من كافة الاتجاهات وتحديات من كافة الاتجاهات سواء من الشرق أو الجنوب أو الغرب، فهي فترة عصيبة لكن الدولة المصرية راسخة وقوية".

    وأشار إلى أن "مؤتمر الاستثمار الأول من نوعه بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبقه التوقيع على الإعلان المشترك لتدشين الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي، كان نتيجة للاستقرار في مصر وقوتها وتماسكها ودورها الإقليمي والدولي الريادي".

    وأكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي والشركاء الغربيين لم يجدوا دولة يعتمدون عليها كركيزة في حفظ الأمن والاستقرار مثل مصر، وهو الوضع بالنسبة لباقي دول العالم، التي تحرص حرصا كبيرا على أن يكون الدور المصري مهم ونشيط حتى لا يحدث في المنطقة توالي أزمات مما هو قائم بالفعل".

    وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة المصرية الجديدة الأربعاء، وعرفت تغييرا وزاريا شاملا شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات.

    المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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