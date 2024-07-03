وزير الإسكان

وقال وزير الإسكان شريف الشربيني، عقب أداء اليمين الدستورية، أن هناك مجموعة من القضايا ذات الأولوية فى مقدمتها مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات.

وأكد أن مدن الجيل الرابع من الملفات التي ستعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وزير الزراعة

من جانبه أكد وزير الزراعة الجديد علاء فاروق، أن زيادة التصدير وزيادة الرقعة الزراعية وتنمية الثروة السمكية والداجنة، من الملفات التى سيتم التركيز عليها الفترة المقبلة، مؤكدا أن مصر لديها كافة مقومات البنية التحتية فى قطاع الزراعة.

وزير الشؤون النيابية والقانونية

ومن جانبه، أشار وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، إلى أن الحوار الوطني منصة جمعت كل المصريين ، موضحا أن الحكومة ستساعد في مخرجات الحوار الوطني التنفيذية والتشريعية، وأن هناك نوعا من أنواع الحراك والتواصل السياسي في الدولة.

وزير الأوقاف

وحرص وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري، على توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقته مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم كل ما يليق بوطننا العظيم وشعبه العظيم.

وأكد أنه سيعمل على تطوير العمل الدعوي وتأهيل الأئمة والواعظات، وإعداد برامج دعوية خاصة بالشباب تراعي احتياجاتهم واهتماماتهم.

وزير الخارجية

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة التي تموج بالصراعات، ودورها الإقليمي والدولي واضح للعيان ومشهود به.

وقال وزير الخارجية في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إننا نعيش في منطقة تموج بالصراعات والأزمات من كافة الاتجاهات، والدولة المصرية راسخة وقوية".

وزير الاستثمار

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أولويات المرحلة القادمة وفي ضوء المتغيرات المحلية والدولية هو زيادة الاستثمارالأجنبي والمحلي بشكل كبير، وذلك من خلال التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وجعل البيئة الاستثمارية منافسة ومراعاة التنافسية في المنطقة مع جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير يغطي الفجوات الموجودة .

وأشار أن الملف الثاني هو ملف التجارة الخارجية وزيادة، بل مضاعفة الصادرات، وحل مشاكل المصدرين، وزيادة قاعدة المصدرين وفتح أسواق جديدة مع جذب شركات صناعية للتصدير من مصر لامية ذلك في التوظيف وتوفير فرص العمل.

وأشار حسن الخطيب أن المجموعة الوزارية ستجلس سويا لبحث آليات تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، ومواجهة التحديات بهدف جذب ومضاعفة أرقام الاستثمارالأجنبي، لافتا أن ارقام الصادرات متدنية في الفترة الأخيرة مقارنة بالإمكانيات، وهناك فرص لمضاعفة الأرقام من خلال تحسين البيئة، وحل مشكلات المصدرين، وبالتالي من المهم أن تعمل الحكومة كلها على هذين الملفين.

وزير الاتصالات

وقال وزير الاتصالات عمرو طلعت إن الاستراتيجية ترتكز على محوريين، الأول يتمثل في استكمال الملفات وعلى رأسها الصادرات التكنولوجية والتي شهدت نموا وصل إلى 6.2 مليار دولار خلال عام 2023 صعودا من 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو 26%.

وأشار الوزير في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، إلى التوسع في قطاع التعهيد، حيث استحوذت الصادرات التكنولوجية بقطاع التعهيد على نسبة 3.7 مليار دولار من إجمالى الصادرات بنسبة نمو بلغت 54% خلال عام 2023 مقارنة ب2.3 مليار دولار فى 2022، ما يمثل تمثل انعكاساً لقدرة الشباب والقطاع على جذب شركات عالمية وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف التخصصات.

وأكد الوزير على توسيع قاعدة المهارات في مختلف أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كذلك الاستمرار في عمليات رقمنة الخدمات الحكومية بعدما وصل عدد الخدمات 170 خدمة مرقمنة، والاستمرار في تحسين ودعم البنية الرقمية والتحتية في شقيها الإنترنت الثابت والمحمولة.

وزير الري

وأكد وزير الري المصري هاني سويلم أن وزارة الموارد المائية والري ستواصل العمل لاستكمال ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، والسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين.

وأكد أن الوزارة ستواصل كافة مجهوداتها لتطوير المنظومة المائية و رفع كفاءة استخدام المياه وضمان استيفاء الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وخدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى ، وذلك بعقول وأيدي رجال وزارة الموارد المائية والري المخلصين.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، ويأتي في مقدمة هذه الأولويات تطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، من خلال العمل على توقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المُختلفة، وزيادة التعاون مع الجامعات التكنولوجية بمختلف دول العالم، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتغطي جميع أنحاء الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بالتعليم التكنولوجي والفني وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، موضحًا أنه سيتم تفعيل دور التحالفات الإقليمية والتعاون مع قطاع الصناعة في تدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم.

وزير الإنتاج الحربي

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى أن هناك توجيهات رئاسية بالسير على المخططات الموضوعة للوزارة وتطويرها بشكل مستمر والعمل على دعم زيادة المكون المحلي في المنتجات الوطنية باعتباره اولوية وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بمختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية داخل شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى التكامل مع القطاع الخاص في قطاعات التصنيع المختلفة، والعمل على إقرار المزيد من البحوث التى تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة فى الإنتاج، ومراعاة العمل على سرعة تنفيذ المشروعات التي تشارك شركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذها وذلك بأعلى كفاءة مطلوبة، مع الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري عبر تأهيل وتدريب كافة العاملين بمختلف الجهات التابعة وتوفير سبل الدعم والرعاية والتمكين لهم إيماناً بأهمية العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أنه سيتم الحرص على تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية خلال الفترة المقبلة.

المصدر: RT