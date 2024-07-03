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وكشف مصدر مطلع لموقع القاهرة 24، أن هناك عودة لوزير سابق لمنصب مهم بالتزامن مع الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وشمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير 20 حقيبة وزارية في الحكومة السابقة، والاستعانة بوجوه جديدة تلاءم شكل الجمهورية الجديدة، تؤسس لها الدولة للنهضة والارتقاء بالأداء الحكومي، وتجاوز العقبات التي واجهتها الحكومة السابقة.

وشهد التغيير في الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، منها دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

ويعقد مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

المصدر: القاهرة 24