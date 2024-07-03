وذكر موقع "فيتو" المصري أن مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل في مزارع نخيل بطريق الهنداو - موط بواحة الداخلة.

وقال إن النيران التهمت أعدادا كبيرة من أشجار النخيل المثمرة والفاكهة.

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وأكد أنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لموقع الحريق.

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بعدد من سيارات المياه ومواتير الرفع للمشاركة في إخماد الحريق ومنع انتقاله للمناطق المجاورة.

وأوضح المصدر ذاته أن واحات الوادي الجديد شهدت منذ بداية فصل الصيف اندلاع عدد كبير من الحرائق بمزارع النخيل، حيث التهمت النيران عددا كبيرا من أشجار النخيل أرجع البعض السبب إلى ارتفاع درجات الحرارة.

/ veto gate

هذا وسبق أن قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط تحرير محاضر ضد المزارعين الممتنعين عن نظافة نخيلهم وتغريمهم بغرامات مالية.

وأكد الزملوط أن الهدف من تحرير المحاضر هو الحفاظ على استمرار زراعة النخيل والتوسع فيه وكذلك حفاظا على البيئة ومنع انتشار مرض "إيدز النخيل" وتقليل معدلات الحرائق الناتجة عن إحراق مخلفات النخيل.

/ veto gate

هذا، وأشار المصدر إلى أن محافظة الوادي الجديد تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وأن المحافظة تواصل رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية وتشكيل غرفة عمليات للتحرك الفوري في حال وقوع طوارئ أو كوارث جراء الموجة الحارة.

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المصدر: موقع "فيتو" المصري