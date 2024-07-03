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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 00:53 GMT

    مصر.. حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد (صور + فيديو)

    نشب حريق هائل في الساعات الأولى من فجر الأربعاء بمزارع نخيل بواحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد في مصر.

    مصر.. حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد (صور + فيديو)
    / facebook / RT

    وذكر موقع "فيتو" المصري أن مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل في مزارع نخيل بطريق الهنداو - موط بواحة الداخلة.

    وقال إن النيران التهمت أعدادا كبيرة من أشجار النخيل المثمرة والفاكهة.

    مصر.. حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد (صور + فيديو)
    / veto gate

    وأكد أنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لموقع الحريق.

    كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بعدد من سيارات المياه ومواتير الرفع للمشاركة في إخماد الحريق ومنع انتقاله للمناطق المجاورة.

    وأوضح المصدر ذاته أن واحات الوادي الجديد شهدت منذ بداية فصل الصيف اندلاع عدد كبير من الحرائق بمزارع النخيل، حيث التهمت النيران عددا كبيرا من أشجار النخيل أرجع البعض السبب إلى ارتفاع درجات الحرارة.

    مصر.. حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد (صور + فيديو)
    / veto gate

    هذا وسبق أن قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط تحرير محاضر ضد المزارعين الممتنعين عن نظافة نخيلهم وتغريمهم بغرامات مالية.

    وأكد الزملوط أن الهدف من تحرير المحاضر هو الحفاظ على استمرار زراعة النخيل والتوسع فيه وكذلك حفاظا على البيئة ومنع انتشار مرض "إيدز النخيل" وتقليل معدلات الحرائق الناتجة عن إحراق مخلفات النخيل.

    مصر.. حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد (صور + فيديو)
    / veto gate

    هذا، وأشار المصدر إلى أن محافظة الوادي الجديد تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وأن المحافظة تواصل رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية وتشكيل غرفة عمليات للتحرك الفوري في حال وقوع طوارئ أو كوارث جراء الموجة الحارة.

    مصر.. حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد (صور + فيديو)
    / veto gate

    المصدر: موقع "فيتو" المصري

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