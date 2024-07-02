إقرأ المزيد

وقالت "سرايا القدس" في بيان إنها:

- قصفت بوابل من قذائف الهاون جنودا وآليات إسرائيلية في محور التقدم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

- قصفت بقذائف الهاون العيار الثقيل مقرا للقيادة والسيطرة تابعا للجيش الإسرائيلي في "موقع أبو عريبان" بمحور "نتساريم".

- استهدفت قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل أحد المباني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذيفة "TBG" وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

- تفجير عبوة "ثاقب" بآلية عسكرية إسرائيلية في محيط مسجد السالم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

إقرأ المزيد

- قصفت بوابل من قذائف الهاون جنودا وآليات إسرائيلية في محور التقدم غرب رفح.

- تنفيذ كمين محكم بالاشتراك مع "كتائب القسام" سرايا القدس في مناطق القتال في حي الشجاعية حيث تم استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" وفور تقدم قوات النجدة تم استهدافها بقذيفة من نوع "الياسين 105" وتفجير عبوتين من نوع "ثاقب" و"شواظ" في آليتين عسكريتين.

وعرضت "سرايا القدس" مشاهد من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمر" بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما نشرت مقطع فيديو وثق استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمر" بعبوة شديدة الانفجار في مخيم نور شمس.

المصدر: RT