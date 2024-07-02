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    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 23:17 GMT

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أصدرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية في الثاني من يوليو 2024.

    RT
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    من المسافة صفر..
    من المسافة صفر.. "كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان تصفية جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية

    وقالت "سرايا القدس" في بيان إنها:

    - قصفت بوابل من قذائف الهاون جنودا وآليات إسرائيلية في محور التقدم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

    - قصفت بقذائف الهاون العيار الثقيل مقرا للقيادة والسيطرة تابعا للجيش الإسرائيلي في "موقع أبو عريبان" بمحور "نتساريم".

    - استهدفت قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل أحد المباني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذيفة "TBG" وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

    - تفجير عبوة "ثاقب" بآلية عسكرية إسرائيلية في محيط مسجد السالم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

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    "سرايا القدس" تعرض مشاهد لتفجيرها آلية "نمر" إسرائيلية في طولكرم (فيديو)

    - قصفت بوابل من قذائف الهاون جنودا وآليات إسرائيلية في محور التقدم غرب رفح.

    - تنفيذ كمين محكم بالاشتراك مع "كتائب القسام" سرايا القدس في مناطق القتال في حي الشجاعية حيث تم استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" وفور تقدم قوات النجدة تم استهدافها بقذيفة من نوع "الياسين 105" وتفجير عبوتين من نوع "ثاقب" و"شواظ" في آليتين عسكريتين.

    وعرضت "سرايا القدس" مشاهد من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمر" بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

    كما نشرت مقطع فيديو وثق استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمر" بعبوة شديدة الانفجار في مخيم نور شمس.

    المصدر: RT

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