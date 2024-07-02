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    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 21:29 GMT

    إصابة 3 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين جنوب نابلس (فيديو)

    أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح متفاوتة مساء الثلاثاء نتيجة اعتداءات نفذها مستوطنون على مركباتهم قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

    إصابة 3 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين جنوب نابلس (فيديو)
    Globallookpress

    وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين من مستوطنة عيلي المقامة على أراضي اللبن الشرقية وبحماية من الجنود الإسرائيليين أغلقوا الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي رام الله ونابلس وهاجموا عشرات المركبات الفلسطينية بالحجارة.

    وأكدت المصادر إصابة ثلاثة فلسطينيين وتضرر عدد من المركبات.

    وشهدت الضفة الغربية حملة مكثفة من هجمات المستوطنين من عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

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    وكانت معطيات رسمية فلسطينية أفادت الثلاثاء بأن أكثر من 25 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في القدس خلال النصف الأول من العام 2024، مشيرة إلى مقتل 23 فلسطينيا في القدس وضواحيها خلال الفترة نفسها.

    وقالت محافظة القدس أعلى سلطة محلية حكومية تمثل المدينة، إن 25 ألفا و54 "مستعمرا" اقتحموا المسجد خلال الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال والمسمى بالفترتين الصباحية والمسائية بمساندة الشرطة الإسرائيلية وأدّوا خلال الاقتحامات صلوات وطقوسا تلمودية.

    وطوال النصف الأول من 2024 واصلت السلطات الإسرائيلية حصار المسجد الأقصى والذي فرضته منذ السابع من أكتوبر الماضي من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه.

    وبالتزامن مع بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، كثف الجيش الإسرائيلي انتشاره وعملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس مخلفا 556 قتيلا و5300 جريح، ووفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

    المصدر: RT + إعلام فلسطيني

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