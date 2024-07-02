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وقال المحامي أشرف فرحات إنه جار تحريك دعوى تعويض 1 مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.

وأكد فرحات أنه سيتم تقديم الدعوى بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 200 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وكانت التحريات قد أكدت تورط أحمد حسن بالتحرش بإحدى الفتيات تدعى سما من خلال محادثة عبر "واتس آب" بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير، وعقب ذلك تحرش بها وعرض عليها إقامة لقاء محرم داخل الفيلا الخاصة به بمدينة أكتوبر.

المصدر: "القاهرة 24"