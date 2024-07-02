مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 16:11 GMT

    مصر.. تغريم "يوتيوبر" 200 ألف جنيه لاتهامه بالتحرش

    قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بإلزام الـ"يوتيوبر" أحمد حسن بتعويض مدني 200 ألف جنيه لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.

    مصر.. تغريم
    Globallookpress
    إقرأ المزيد
    مصر.. القبض على
    مصر.. القبض على "بلوغر" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور (صورة)

    وقال المحامي أشرف فرحات إنه جار تحريك دعوى تعويض 1 مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها.

    وأكد فرحات أنه سيتم تقديم الدعوى بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 200 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

    وكانت التحريات قد أكدت تورط أحمد حسن بالتحرش بإحدى الفتيات تدعى سما من خلال محادثة عبر "واتس آب" بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير، وعقب ذلك تحرش بها وعرض عليها إقامة لقاء محرم داخل الفيلا الخاصة به بمدينة أكتوبر.

    المصدر: "القاهرة 24"

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    "تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق