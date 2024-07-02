والاثنين أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع حدث أمني صعب ضد القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وأكدت مصادر إعلامية أن ما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"الحدث الصعب" في قطاع غزة، هو عملية استهداف لمقر قيادة الجيش في منطقة "نتساريم" وسط القطاع بالصواريخ.

وقصفت المقاومة مقر "الفرقة 99" في منطقة "نتساريم" بأكثر من 200 قذيفة "هاون" واستهدفته بالأسلحة الرشاشة، وأن هناك عددا من الإصابات

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن المروحيات انطلقت من وسط النصيرات في غزة وهبطت في مستشفى سوروكا، وأخرى في مستشفى أسوتا في أسدود، وعلى متنها جنود مصابون بجروح خطيرة من جراء الحدث الصعب وسط قطاع غزة.

وتزامن استهداف قاعدة "نتساريم" مع إعلان تل أبيب الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة.

والثلاثاء أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل جنديي الاحتياط الرائد إيال ابنيون والرقيب أول نداف الحنان نولر في انفجار عبوة ناسفة في ممر "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وقال موقع "واينت" إن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة في الحادثة نفسها، فيما أصيب جندي من الكتيبة 52، اللواء 401، بجروح خطيرة بنيران مضادة للدبابات في حادث آخر وقع في جنوب قطاع غزة.

المصدر: RT