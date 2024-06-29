بعد وصفها بـ"السرية".. تعليق جديد من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تشكيل الحكومة الجديدة

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على تصريح الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا إنه "لا داعي للاستعجال بشأن ذلك".

وقال نجيب ساويرس في تعليقه على تشكيل الحكومة الجديدة إنه لا داعي للاستعجال، وذلك بعد تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة التي تم التكليف بتشكيلها منذ نحو شهر.

قناة اكسترا نيوز/ #عاجل| مصدر حكومي مطلع: الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام #eXtranews - عبر تطبيق نبض @NabdApp



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مفيش استعجال براحتهم …..😊 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 29, 2024

وعلق نجيب ساويرس على تصريح "مصدر حكومي مطلع: "الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام".

يذكر أن مصدرا حكوميا مطلعا أكد أن التشكيل الحكومى الجديد يستعين بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية في التشكيل الوزاري والمحافظين، مشيرا إلى "الانتهاء من التشكيل ومراسم حلف اليمين خلال أيام".

وأوضح المصدر أن "رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية"، وذلك وفقا لوسائل إعلام مصرية.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف بتشكيل حكومة جديدة، في 3 يونيو، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد مرور نحو شهر على التكليف.

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية