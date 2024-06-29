تحذير من الأرصاد المصرية للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذيرات عاجلة للمصطافين على شواطئ البحر المتوسط خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وناشدت الهيئة العامة المصطافين بتوخي الحيطة والحذر على الشواطئ جراء اضطراب الملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من (2.5:1.5 متر) ويستمر الاضطراب يومي السبت والأحد .

ويشهد اليوم السبت انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2- 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفق الأرصاد المصرية.

ومن المتوقع اليوم أن يسود "طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية".

ومن المتوقع السبت أن يشهد "استمرار ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2- 3 درجة.

وسجلت القاهرة العظمى اليوم 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.

المصدر: "اليوم السابع"