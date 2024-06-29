ميقاتي: حدة الحرب النفسية تتصاعد ولكننا سنتجاوز هذه المرحلة لنصل إلى نوع من الاستقرار الدائم

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم السبت، على أن "حدة الحرب النفسية تتصاعد، ولكننا سنتجاوز هذه المرحلة لنصل إلى نوع من الاستقرار الدائم".

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وقال ميقاتي خلال جولة تفقدية له لمراكز الجيش اللبناني في جنوب لبنان، إنه "في كل المحطات نجدد التأكيد أن الجيش هو السند وسياج الوطن بكل ما للكلمة من معنى"، متوجها إلى عناصر الجيش اللبناني بالقول: "أهنئ شجاعتكم وتضحيتكم.. ونحن كسلطة سياسية إلى جانبكم".

وأضاف ميقاتي "نحن في حالة حرب بالجنوب وهناك عدد كبير من الشهداء من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمرة بسبب العدوان الإسرائيلي.. حدة الحرب النفسية تتصاعد ولكن بإذن الله فإن وطننا سيتجاوز هذه المرحلة لنصل إلى نوع من الاستقرار الدائم على الحدود".

RT

RT

وتشهد جبهة جنوب لبنان تصاعدا في حدة الاشتباكات في الآونة الأخيرة، وسط تحذيرات دولية من أن إسرائيل ستحول أنظارها الآن من غزة إلى لبنان.

وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيعيد نشر بعض قواته نحو الشمال، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت هذا الأسبوع في ختام زيارته لواشنطن إن تل أبيب "لا تريد حربا ضد "حزب الله" لكن بإمكانها أن تلحق "ضررا جسيما بلبنان"، متوعدا بإعادة لبنان إلى "العصر الحجري"، في تهديد كرره مرارا.

ورغم ذلك، أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان بحث مع غالانت مسألة إيجاد "حل دبلوماسي" للمواجهة على حدود إسرائيل مع لبنان.

بدوره، حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي، من أن أي مكان في إسرائيل "لن يكون بمنأى" عن صواريخ مقاتليه في حال اندلاع حرب، وذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي المصادقة على خطط عملياتية لهجوم في لبنان.

المصدر: RT