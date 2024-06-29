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السفارة السعودية في روما تصدر تنبيها "مهما" لمواطنيها الراغبين بالسفر إلى إيطاليا

أخبار العالم العربي

السفارة السعودية في روما تصدر تنبيها
Legion-Media
السفارة السعودية في إيطاليا
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أصدرت السفارة السعودية في روما تنبيها "مهما" للمواطنين الراغبين في السفر إلى إيطاليا نظرا "لارتفاع عدد حالات السرقة التي يتعرض لها المواطنون القادمون إلى البلاد".

وأوصت السفارة في بيان "بعدم ترك أي متعلقات شخصية أو حقائب داخل السيارات عند مغادرتها، حتى وإن كان لفترة قصيرة، كما نصحت بالحرص على المتعلقات الشخصية وجوازات السفر عند التجول، ويفضل الاحتفاظ بها في مكان آمن، مثل صندوق الأمانات بالفندق، والاكتفاء بحمل صورة منها".

ونوهت السفارة على "ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل النقل العامة، مثل محطات القطارات وقطار الأنفاق (المترو) وحافلات النقل العام، مع إبقاء الأمتعة بالقرب منكم وتحت أنظاركم في الأحوال كافة".

وأوصت بـ"عدم لبس أو إظهار أي مجوهرات أو مقتنيات ثمينة لتجنب السرقة والنشل".

وأشارت السفارة إلى أنه "في حال وجود حالات طارئة يمكن للمواطنين التواصل مع السفارة على الرقم الخاص بشؤون السعوديين".

المصدر: RT

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