السفارة السعودية في روما تصدر تنبيها "مهما" لمواطنيها الراغبين بالسفر إلى إيطاليا

أصدرت السفارة السعودية في روما تنبيها "مهما" للمواطنين الراغبين في السفر إلى إيطاليا نظرا "لارتفاع عدد حالات السرقة التي يتعرض لها المواطنون القادمون إلى البلاد".

وأوصت السفارة في بيان "بعدم ترك أي متعلقات شخصية أو حقائب داخل السيارات عند مغادرتها، حتى وإن كان لفترة قصيرة، كما نصحت بالحرص على المتعلقات الشخصية وجوازات السفر عند التجول، ويفضل الاحتفاظ بها في مكان آمن، مثل صندوق الأمانات بالفندق، والاكتفاء بحمل صورة منها".

ونوهت السفارة على "ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل النقل العامة، مثل محطات القطارات وقطار الأنفاق (المترو) وحافلات النقل العام، مع إبقاء الأمتعة بالقرب منكم وتحت أنظاركم في الأحوال كافة".

نظراً لما لوحظ مؤخراً من ارتفاع لعدد حالات السرقة (بكافة أشكالها) التي يتعرض لها المواطنين القادمين إلى إيطاليا فإن السفارة تود التنبيه على مايلي:

• عدم ترك أي متعلقات شخصية أو حقائب داخل السيارة عند مغادرتها حتى وإن كان لفترة قصيرة.

• الحرص على المتعلقات الشخصية وجوازات السفر… — Arabia Saudita in Italia السفارةالسعوديةفي إيطاليا (@KSAembassyIT) June 28, 2024

وأوصت بـ"عدم لبس أو إظهار أي مجوهرات أو مقتنيات ثمينة لتجنب السرقة والنشل".

وأشارت السفارة إلى أنه "في حال وجود حالات طارئة يمكن للمواطنين التواصل مع السفارة على الرقم الخاص بشؤون السعوديين".

المصدر: RT