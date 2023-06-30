 
مباشر
عاجل
ناريندا مودي يدعم الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها روسيا ضد التمرد المسلح

السعودية تحذر مواطنيها في فرنسا

أخبار العالم

السعودية تحذر مواطنيها في فرنسا
Globallookpress
احتجاجات فرنسا تحولت إلى أعمال عنف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vlqg

دعت السفارة السعودية في فرنسا، المواطنين السعوديين الموجودين فيها، إلى مراعاة الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص.

إقرأ المزيد
الحكومة الفرنسية تدرس كل الاحتمالات بما فيها فرض حالة الطوارئ
الحكومة الفرنسية تدرس كل الاحتمالات بما فيها فرض حالة الطوارئ

 كذلك، دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها لأي مساعدة أو معلومات إضافية من خلال القنوات التالية: رقم الهاتف (0033156794000)، البريد الإلكتروني (fremb@mofa.gov.sa)، (saudisfremb@mofa.gov.sa)، جوال شؤون السعوديين (0033626238195)، (0033673656324)، الفاكس (0033156794001).

بدورها، شددت الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا وسويسرا، على عموم الدارسين والمبتعثين وذويهم، أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب الذهاب للأماكن المضطربة، وذلك مع تزايد توتر الأحداث في عدة مناطق في فرنسا.

ودعت الملحقية إلى التواصل مع رقم الطوارئ لديها في الحالات الطارئة (33630243383+)، وكذلك التواصل مع السفارة.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس ومدن فرنسية أخرى لليلة الثالثة على التوالي، احتجاجات عنيفة، على مقتل فتى من أصول جزائرية في الـ17 من عمره برصاص شرطي.

وقالت رئيسة الحكومة الفرنسية إن باريس تدرس كل الاحتمالات للسيطرة على أعمال العنف بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ.

المصدر: عكاظ+ RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا