السعودية تحذر مواطنيها في فرنسا

دعت السفارة السعودية في فرنسا، المواطنين السعوديين الموجودين فيها، إلى مراعاة الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات، واتباع تعليمات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص.

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كذلك، دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها لأي مساعدة أو معلومات إضافية من خلال القنوات التالية: رقم الهاتف (0033156794000)، البريد الإلكتروني (fremb@mofa.gov.sa)، (saudisfremb@mofa.gov.sa)، جوال شؤون السعوديين (0033626238195)، (0033673656324)، الفاكس (0033156794001).

بدورها، شددت الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا وسويسرا، على عموم الدارسين والمبتعثين وذويهم، أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب الذهاب للأماكن المضطربة، وذلك مع تزايد توتر الأحداث في عدة مناطق في فرنسا.

ودعت الملحقية إلى التواصل مع رقم الطوارئ لديها في الحالات الطارئة (33630243383+)، وكذلك التواصل مع السفارة.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس ومدن فرنسية أخرى لليلة الثالثة على التوالي، احتجاجات عنيفة، على مقتل فتى من أصول جزائرية في الـ17 من عمره برصاص شرطي.

وقالت رئيسة الحكومة الفرنسية إن باريس تدرس كل الاحتمالات للسيطرة على أعمال العنف بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ.

المصدر: عكاظ+ RT