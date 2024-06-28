"مبوظ الدنيا كلها".. داعية مصري ينتقد "الشيخ غوغل" بسبب فتوى تخص النساء (فيديو)

رد الداعية الإسلامي المصري الشيخ محمد أبوبكر على سؤال طرحته سيدة عن حكم زيارة النساء للمقابر، بعد أن سمعت بفتوى تحرم زيارتهن للمقابر عبر الإنترنت.

وقال أبوبكر خلال برنامج "إني قريب" على قناة "النهار" يوم الجمعة، إن زيارة القبور مستحبة لأنها تذكر الإنسان بالآخرة.

وأشار إلى الحديث النبوي "كنتُ نهيتُكم عن زيارَةِ القبورِ ألا فزورُوها، فإِنَّها تُرِقُّ القلْبَ، وتُدْمِعُ العينَ، وتُذَكِّرُ الآخرةَ، ولا تقولوا هُجْرًا".

وأوضح أن الميت يشعر بمن يزوره، متابعا: "الميت يشعر ويرد السلام ويستأنس بك وينتظر زيارتك".

وأردف بالقول: "مفيش حد في الدنيا يقولك لا تزوري قبر زوجك، ما دمت ملتزمة بالآداب الشرعية لزيارة المقابر، مفيش مانع تروحي المقابر كل يوم".

وانتقد أبوبكر انتشار فتاوى مغلوطة وغير صحيحة عبر الإنترنت قائلا: "مش أي حاجة تتاخد من النت، النت بيفسد أمور كثيرة".

وأفاد ساخرا: "إحنا النهارده بقى عندنا الشيخ غوغل، عندنا الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث والأوقاف وعندنا الشيخ غوغل أحسن من دول كلهم، وما شاء الله الشيخ غوغل مبوظ الدنيا كلها.. عودوا بالعلم إلى العلماء ليس كل من هب ودب يكتب معلومة نأخذها منه مسلمة".

المصدر: "المصري اليوم"