غضب جديد في مصر بسبب "حلايب وشلاتين"

أثار لاجئ سوداني مجددا غضب المصريين بتعليق خريطة تضم "حلايب وشلاتين" على سيارته، بعد أيام قليلة من واقعة ترحيل صاحب محل سوداني الجنسية من مصر لهذا الغرض.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيارة تسير في أحد شوارع القاهرة، تعمد صاحبها لصق خريطة للسودان على زجاجها الخلفي، تحمل نفس تفاصيل الخريطة التي قام صاحب محل بتعليقها سابقا وأثارت حالة من الجدل والغضب وتم ترحيله.

(وسائل إعلام مصرية)

وأثارت الخريطة موجة غضب بين المصريين الذين تساءلوا عن "كيفية نشر صاحب السيارة السوداني لخريطة بلاده تتضمن أرضا مصرية بهذا الشكل، وعدم احترام الدولة المضيفة له".

هذا وصرح مصدر مسؤول في مصر بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.

كما أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة المختصة رحّلت صاحب المحل إلى السودان بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين المصرية.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية