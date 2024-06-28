مصر.. تحذير لسارقي الكهرباء ودراسة لتعديل موعد قطعها

بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر، حملاتها الترويجية لحث المواطنين ودعوتهم للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي، كونها من أهم الأسباب التي تؤثر على انقطاع الكهرباء وخطة تخفيف الأحمال.

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ونشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر فيديو ترويجيا يوضح العلاقة بين سرقة التيار الكهربائي وقطع الكهرباء، مشيرا إلى أن كل منطقة ولديها حصة من الكهرباء، وفقا لعدد السكان المتواجدين بها، وعند سرقة التيار الكهربائي، يؤدي إلى زيادة الأحمال على الكهرباء، مما يؤدي في النهاية إلى قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فإن هناك دراسة لتعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، بعدما قررت قطعها 3 ساعات يوميا، خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر أنه يتوقع أن تكون ساعات تخفيف الأحمال في الساعات الأولى من الصباح، وتحديدا من السادسة وحتى العاشرة صباحا من أجل التخفيف عن المواطنين.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد قال إنه بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، سيتم وقف قطع الكهرباء، متابعا: أن الحكومة تشعر تماما بمعاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء، مؤكدا أنه قبل نهاية هذا العام سيتم انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال.

المصدر: القاهرة 24