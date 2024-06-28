مصر.. تحذيرات للمواطنين من نزول البحر في الإسكندرية والساحل الشمالي

حذر مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ في مصر محمد علي فهيم، المواطنين في مطروح والساحل الشمالي والإسكندرية من نزول البحر خلال أيام السبت والأحد والاثنين.

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وأشار إلى أن هذه التحذيرات تأتي بسبب سرعات عالية من الرياح ومن المتوقع ارتفاع في حركة الموج في هذه المناطق من 1.5 – 2 متر.

وأوضح الدكتور فهيم في بيان أنه: بدءا من اليوم ستتراجع درجات الحرارة في البلاد بسبب توغل كتلة هوائية باردة ستكسر حرارة الأجواء بحوالي 5 درجات على مناطق شمال الدلتا والوجه البحري والقاهرة وحتى المنيا.

وأضاف الدكتور فهيم، أن هذين اليومين ستكون هناك فرصة جيدة للمواطنين للارتياح من الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، مؤكدا أن هناك ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة بداية من الأربعاء والخميس المقبلين.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه "يجب الوضع في الاعتبار أننا في الأسبوع الثالث من بؤونة، يعني فعليا دخلنا في الصيف شديد الحرارة، ما يعني أن الأجواء شديدة الحرارة لا تزال موجودة، لكنها أقل من الموجة الحالية بكثير".

المصدر: القاهرة 24