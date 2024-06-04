تحذير من أقوى موجة حارة تضرب مصر

أعلن مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ في مصر محمد علي فهيم، أن الموجات شديدة الحرارة تتزايد في الأيام الحالية، قبيل بدء الصيف الفلكي رسميا في مصر.

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وأوضح فهيم خلال بيان له، أن موجة قياسية شديدة الحرارة بقيم قياسية وبطاقة شمسية هي الأقوى منذ الصيف الماضي، ستضرب البلاد الأربعاء المقبل، بفعل تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا، يعملان على رفع درجات الحرارة.

وأضاف الدكتور فهيم مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ، أنه مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء سيحدث تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على مناطق متعددة، كما أن أشعة الشمس ستكون قوية خلال هذه الأيام ولن تكون هناك أي سحب، مما يعني أن التسخين سيكون تراكميا.

ولفت فهيم إلى أنه بداية من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل، سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 درجات، ليسود طقس شديد الحرارة، تتجاوز الحرارة فيه قيم 42 - 44 درجة.

وأضاف أنه بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة، ستشهد البلاد نشاطا واضحا للرياح مع هبات رياح على مناطق شمال غرب الجمهورية سيوة ومطروح، وأيضا ستصل هذه الرياح لـ الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

المصدر: القاهرة 24