وزير الري المصري يتوجه إلى جنوب السودان

يتوجه وزير الري المصري هاني سويلم لجنوب السودان في زيارة تستمر لـ 4 أيام.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، أوضح المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم، أن الوزير سويلم سيشارك في تدشين مشروعات جديدة، أهمها مركز التنبؤ بالأمطار والفيضان الذي تم تنفيذه بدعم كامل من مصر في جنوب السودان، مع تدريب العاملين في هذا المركز.

وأضاف غانم أن مركز التنبؤ بالأمطار والفيضان يتم تنفيذه لأول مرة في جنوب السودان، وتم قبل ذلك إنشاء مركز للتنبؤ في دولة الكونغو، مشددا على أهمية المركز مع التغيرات المناخية، لاتخاذ القرار الصائب والتوقع الصحيح.

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أن هناك مشروعا آخر لـ"تطهير بحر الغزال"، حيث سيتم تنفيذ عملية تطهير لـ30 كيلو مترا من البحر.

المصدر: "صدى البلد"