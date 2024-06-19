"إثيوبيا تخصم من الإيراد المصري".. سد النهضة يستعد للملء الخامس

تحدث خبير المياه المصري عباس شراقي عن استعداد إثيوبيا للتخزين الخامس للمياه في سد النهضة الذي يبدأ نهاية يوليو القادم .

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وأوضح شراقي عبر تصريحات له في "فيسبوك": "مخزون بحيرة سد النهضة ثابت عند 35 مليار م3 منذ فبراير الماضي حيث أن كمية المياه التي تأتي عند سد النهضة من بحيرة تانا تعادل كمية المياه المستخدمة في توليد الكهرباء، وقد توقف التخزين الرابع في التاسع من سبتمبر 2023 عند تخزين 41 مليار م3، ثم فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف في 31 أكتوبر، 8 نوفمبر 2023 لخفض منسوب البحيرة لتكملة خرسانة الممر الأوسط، وتم إغلاقهما 27 يناير 2024 بعد تصريف حوالي 6 مليار م3 خلال الثلاثة أشهر وانخفاض منسوب البحيرة حوالي 10 أمتار حتى منسوب 615م".

وتابع شراقي: "لم تستفد منهم إثيوبيا في إنتاج الكهرباء، وسوف يتم تعويض هذه الكمية خلال الأسابيع القادمة حيث يزيد فيها معدل الأمطار عن الخارج من التوربينين (50 مليون م3/يوم)، ومن المتوقع أن تستعيد البحيرة مستوى العام الماضي بدءا من 20 يوليو القادم (الخط الأحمر في الصورة)، وحينئذ يبدأ التخزين الخامس حتى العاشر من سبتمبر 2024، بكمية تقدر بحوالى 23 مليار م3 عند منسوب 640 م فوق سطح البحر".

وأشار إلى أن كل متر مكعب يخزن في إثيوبيا يعد خصما من الإيراد المصري، وسوف يعود جزء منه فيما بعد مع تشغيل التوربينات، ويتم صرف الاستخدامات اليومية كاملة للمواطن المصري خلال فترة التخزين من بحيرة ناصر بصرف النظر عن الوارد من النيلين الأبيض والأزرق.

المصدر: RT