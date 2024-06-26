الجيش الأردني: مقتل مهرب وإصابة آخرين خلال محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا.

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وأضاف المصدر أن الاشتباك مع المهربين أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية تعمل على تسخير جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

وذكر المصدر أن إحباط عملية التهريب تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات بالأردن.

وفي منتصف مايو الماضي قتل مهربين اثنين وأصيب آخرين خلال محاولتهم تهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا إلى الأردن، وفق مصادر عسكرية في في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

المصدر: "المملكة"