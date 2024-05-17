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الأردن.. مقتل مهربين اثنين وإصابة آخرين خلال محاولتهم تهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا

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الأردن.. مقتل مهربين اثنين وإصابة آخرين خلال محاولتهم تهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا
RT / facebook - Armed Forces JO
القوات المسلحة الأردنية - أرشيف -
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قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت يوم الخميس محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا.

وأفاد المسؤول العسكري بأن الاشتباك مع المهربين أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري.

وأكد المصدر ذاته أنه تم ضبط عدد من الأسلحة وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد على أن القوات المسلحة الأردنية تسخّر جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وذكر المصدر أن إحباط عملية التهريب تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات بالأردن.

المصدر: بترا

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