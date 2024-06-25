جنرال إسرائيلي: إذا قررت القيادة الحرب في الشمال ضد "حزب الله" فذلك سيكون "خراب الهيكل الثالث"

حذر اللواء احتياط الإسرائيلي إسحاق بريك من أنه إذا قررت القيادة الحرب في الشمال (ضد "حزب الله" اللبناني)، فذلك سيكون "خراب الهيكل الثالث".

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واتهم إسحاق بريك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي التقاه ست مرات خلال الحرب، والوزراء، بأنهم "قد يخوضون الحرب في الشمال لأسباب سياسية".

كما اتهم بريك قيادة إسرائيل بأنها "متهورة للغاية"، مضيفا: "الثلاثة - نتنياهو وغالانت (وزير الدفاع يوآف غالانت) وهيرتسي هاليفي (رئيس الأركان) قادرون على اتخاذ مثل هذا القرار - للموت مع شعب إسرائيل بأكمله، لأنهم يدركون أنه بعد الحرب لن يكون لديهم مكان يعودون إليه..ولهذا السبب فإنهم قادرون على المراهنة على البلاد".

وبريك معروف بانتقاداته لعدم جاهزية الجيش الإسرائيلي، وذكر أنه نصح نتنياهو في بداية الحرب بعدم التحرك شمالا. وخلال هذه الفترة، نصح رئيس الوزراء بناء على طلبه، كما حذر من الدخول البري إلى غزة، قبل أن يبدأ الجيش الإسرائيلي في المناورة، وحذر من وقوع كارثة.

وتابع إسحاق بريك: "نصح غالانت وهاليفي، نتنياهو بالهجوم في الشمال منذ 8 أشهر في نفس وقت الهجوم على حماس، وتمكنت من إقناعه بعدم الموافقة على ذلك.. إذا ما هي المشكلة في قيام غالانت وهاليفي بالضغط على نتنياهو مرة أخرى، وهو اليوم مستعد بالفعل للذهاب إلى النهاية المريرة".

المصدر: "يديعوت أحرنوت"