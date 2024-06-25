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أطفال يحترقون وهم أحياء جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تحوي نازحين في حي التفاح بغزة (فيديو)

أخبار العالم العربي

أطفال يحترقون وهم أحياء جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تحوي نازحين في حي التفاح بغزة (فيديو)
Globallookpress
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق أطفالا يحترقون وهم أحياء جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تحوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف حي التفاح شرقي مدينة غزة واستهدف مباني مأهولة بالسكان ومدرسة تؤي نازحين ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينين.

ودفنت جثامين عائلة كاملة في قبر واحد قتلوا بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي التفاح.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37626  فلسطينيا، أغلبهم من الأطفال والنساء في الحصيلة الأخيرة لوزارة الصحة في غزة.

المصدر:RT

 

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