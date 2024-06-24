صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 37626 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في التقرير الاحصائي اليومي: "وصل مستشفيات قطاع غزة 28 شهيدا و 66 إصابة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37626 شهيدا و 86098 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق من اليوم، مقتل مدير وحدة الإسعاف والطوارئ بغزة هاني الجعفراوي إثر قصف إسرائيلي استهدف عيادة الدرج شمال شرق غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 262 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT