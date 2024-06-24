إثر مقال "تلغراف".. جولة للسفراء في مطار بيروت الدولي (فيديو)

جال عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية اليوم الاثنين في مطار بيروت الدولي بعد المقال الذي نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية وقالت فيه إن "حزب الله" يخزن الأسلحة في المطار.

ونظم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ينظم جولة للسفراء ووكالات الأنباء المحلية والدولية في مطار بيروت بهدف دحض ما أوردته صحيفة "التلغراف" عن وجود أسلحة وذخائر في المطار.

وتفقد السفراء أقسام المطار برفقة حمية ووزراء الخارجية عبدالله بو حبيب، والسياحة وليد نصار، والإعلام زياد المكاري والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري وقادة الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة في المطار.

هذا والتقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وزراء الخارجية والأشغال لمناقشة الإجراءات القانونية التي ستتخذها الدولة اللبنانية بحق الصحيفة البريطانية.

يذكر أن حمية وجه يوم أمس الأحد دعوة إلى جميع السفراء المعتمدين في لبنان أو من يمثلهم للقيام بجولة على مختلف مرافق مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت "دحضا لكل الافتراءات التي طاولت المطار".

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جولة لوزراء في لبنان داخل مطار بيروت ردًّا على تقرير صحيفة "التليغراف"#مطار_بيروت_الدولي



pic.twitter.com/z264m9IiOV — Diva/Carla-H (@ElycarlaH) June 24, 2024

وكانت صحيفة "التلغراف" قالت إن "حزب الله يقوم بتخزين كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات الإيرانية في المطار المدني الرئيسي في بيروت".

وقال مصدر أمني في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) للصحيفة: "كنا على علم بهذا منذ سنوات، لكننا غير قادرين على فعل أي شيء دون اتخاذ إجراءات قانونية دولية.. نحن مقيدون للقيام بما نريده حقا، وهو إغلاق المطار وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات".

هذا وحمل اتحاد النقل الجوي "الصحيفة ومن ينقل عنها ويروج أضاليلها كامل المسؤولية عن سلامتنا نحن العاملين في مطار بيروت بكامل منشآته".

المصدر: RT