رد لبناني على تقرير بريطاني بشأن تخزين "حزب الله" للأسلحة في مطار بيروت الدولي

رد اتحاد النقل الجوي اللبناني اليوم الأحد على مزاعم صحيفة "التلغراف" البريطانية حول تخبئة "حزب الله" اللبناني أسلحة في مطار بيروت الدولي.

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وقال اتحاد النقل الجوي في بيان اليوم: “طالعتنا صحيفة التلغراف بخبر وجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت من دون تقديم أي دليل أو برهان، بل مجرد أضاليل وأكاذيب”.

وأضاف: “نحمّل الصحيفة ومن ينقل عنها ويروج أضاليلها كامل المسؤولية عن سلامتنا نحن العاملين في مطار بيروت بكامل منشآته”.

ودعا اتحاد النقل الجوي اللبناني كافة وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والأجنبية للحضور إلى مطار بيروت مع طواقم التصوير والتأكد بأنفسهم.

وزعمت صحيفة "التلغراف" البريطانية نقلا عن مصادر لم تسمها أن "حزب الله اللبناني يقوم بتخزين كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات الإيرانية في المطار المدني الرئيسي في بيروت".

وزعمت أيضا أن المخبأ "يشمل صواريخ "فلق" غير موجهة إيرانية الصنع، وصواريخ "فاتح-110" قصيرة المدى، وصواريخ باليستية متنقلة على الطرق، وصواريخ "إم-600" بمدى يزيد عن 150 إلى 200 ميل"، حسب "التلغراف".

وكان مصدر أمني في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) قد صرح لصحيفة "التلغراف" قائلا: “كنا على علم بهذا منذ سنوات، لكننا غير قادرين على فعل أي شيء دون اتخاذ إجراءات قانونية دولية.. نحن مقيدون للقيام بما نريده حقا، وهو إغلاق المطار وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات”.

لسنوات مضت، نفذت إسرائيل هجمات على مطاري دمشق وحلب في سوريا حيث زُعم أن "إيران تنقل الأسلحة من منشآت الإنتاج إلى وكلائها في المنطقة، بما في ذلك حزب الله، وكان العديد منها على متن رحلات مدنية".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية