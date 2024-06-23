لبنان يعد دعوى قضائية ضد صحيفة "التلغراف" البريطانية وينفي تقريرها عن "تخزين حزب الله أسلحة" بالمطار

أعلن وزير الأشغال اللبناني علي حمية أن بلاده في طور إعداد دعوى قضائية ضد صحيفة "التلغراف" البريطانية، عقب تقرير لها يزعم أن "حزب الله" يخزن أسلحة في مطار رفيق الحريري الدولي.

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وأوضح علي حمية في مؤتمر صحفي قائلا: "مطار بيروت يتعرض منذ سنوات للتشويه.. المطار يتعرض لخروقات، من ضمنها وجود تشويش". وأضاف حمية: "انتقلنا اليوم لتقارير إعلامية سخيفة تتناول المطار بناء على مصادر"، مردفا: "‏المعني الاول بفتح الصناديق كافة في المطار هو جهاز الجمارك وأمن المطار، ولتكن مصادر "التلغراف" مصادر بريطانية رسمية وليس مصادر غير معروفة".

وأكمل وزير الأشغال اللبناني: "إنني اتمنى على صحيفة "التلغراف" مراجعة وزارة النقل البريطانية التي زارت مطار بيروت سابقا، وهي المعنية الأساس بملفات النقل".

وأشار علي حمية إلى "نائب رئيس اتحاد النقل الجويّ الدولي بمنطقة الشرق الأوسط الذي قال إن خبر "التلغراف" عار من الصحة، ونفى نفيا قاطعا ما ورد في البيان".

وتابع حمية: "ندعو وسائل الإعلام والسفراء ومن يمثلهم لزيارة ميدانية على كل مرافق المطار غدا، ولا يوجد ما نخفيه"، مشددا على أن "هذا الموضوع سيادي ومطار بيروت يشهد حركة مسافرين، والتهديدات موجودة ضده منذ زمن".

واستطرد الوزير اللبناني موضحا: "كل ما كتب في صحيفة التلغراف البريطانية غير صحيح ولا سلاح يهرب عبر مطار رفيق الحريري بيروت".

وأردف حمية: "نتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ونحن في صدد رفع دعوى قضائية بحق صحيفة التليغراف وسنعلن عن تفاصيلها لاحقا".

وتأتي تصريحات الوزير حمية بعد أن زعمت صحيفة "التلغراف" البريطانية نقلا عن مصادر لم تسمها أن "حزب الله اللبناني يقوم بتخزين كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات الإيرانية في المطار المدني الرئيسي في بيروت".

المصدر: RT