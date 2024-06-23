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صور ومشاهد توثق استخدام اسرائيل قذائف الفوسفور لاستهداف بلدات لبنانية

أخبار العالم العربي

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نشر الإعلام اللبناني صورا توثق استخدام اسرائيل قذائف الفوسفور لاستهداف بلدات كفركلا والخيام وتلة العزية في جنوب لبنان.

 وذكرت المصادر نفسها أن هذا الاستخدام من قبل الجانب الاسرائيلي جاء ضمن محاولة للتغطية على سحب الإصابات بعد استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية في محيط موقع المطلة على الحدود مع جنوب لبنان.

صور ومشاهد توثق استخدام اسرائيل قذائف الفوسفور لاستهداف بلدات لبنانية  
RT
صور ومشاهد توثق استخدام اسرائيل قذائف الفوسفور لاستهداف بلدات لبنانية  
RT
صور ومشاهد توثق استخدام اسرائيل قذائف الفوسفور لاستهداف بلدات لبنانية  
RT

هذا وأسفر قصف صاروخي نفذه "حزب الله" اللبناني عن سقوط قتلى ومصابين بعد إصابة صاروخ لآلية عسكرية إسرائيلية في موقع المطلة.

وأعلن "حزب الله" في بيان أنه "بعد مراقبة دقيقة لقوات ‌‏العدو في موقع المطلة وعند رصد آلية عسكرية تتحرك في محيط الموقع وبعد وصولها إلى نقطة المكمن ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجّهة وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها ‏وإيقاع من فيها بين قتيل ‏وجريح".‏

المصدر: RT

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