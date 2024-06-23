أفيخاي أدرعي يوجه سؤالا إلى سكان بعض المناطق اللبنانية (فيديو)

وجه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، سؤالا إلى سكان بعض المناطق اللبنانية، بخصوص تمويل إعادة إعمار الجنوب والتعويض على ضحاياه.

ونشر أفيخاي أدرعي مقطع فيديو له وهو يقول: "سؤال إلى اللبنانيين في بيروت وجونية وجبيل والشويفات وبشري وغيرها من المناطق التي كانت يوما سويسرا الشرق: هل تعلمون ان أموالكم في البنوك التي لا تستطيعون استعمالها بالحرية راح تمول في النهاية اعمال الخراب والدمار التي يسببه "حزب الله" في الجنوب؟" على حد تعبيره.

وأضاف أدرعي: "ألا يكفي أنه سلب منكم قرار الحرب والسلم، والآن يسلب منكم أموالكم ومستقبل أولادكم"، على حد قوله.

جدير بالذكر أن النائبة عن حزب "القوات اللبنانية" غادة أيوب وجهت في وقت سابق سؤالا إلى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عبر رئاسة مجلس النواب "حول مشروعية تأمين اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة لتغطية دفع المساعدات لبعض ورثة الشهداء نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7 أكتوبر 2023 دون تمييز بين مدني ومقاتل وبفعل قرار حرب لم تتخذه الحكومة اللبنانية".

وكتبت عضو "تكتل الجمهورية القوية" عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: "باسم الشعب اللبناني، وكنواب عن الأمة جمعاء، تقدمنا بسؤال إلى الحكومة اللبنانية حول مشروعية قرارها دفع مساعدات بقيمة 20.000$ إلى ذوي الشهداء المقاتلين من جيوب اللبنانيين (احتياطي الموازنة)، نتيجة قرار حرب لمساندة غزة وحماس لم تتخذه وفقا لما تنص عليه المادة 65 من الدستور اللبناني، مع تأكيد ضرورة تعويض فقط المدنيين الأبرياء العزل".

وأثارت تصريحات أيوب انتقادات واسعة لدى الكثير من اللبنانيين، حيث أكدوا أن لا فرق بين مقاتل ومدني في المواجهات مع إسرائيل.

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل "دعما لغزة ولخلق جبهة مساندة لها"، فيما تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات موجهة لجميع الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وضبط النفس.

ويؤكد "حزب الله" على لسان قادته أن "توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

المصدر: RT + "الوكالة الوطنية للإعلام"