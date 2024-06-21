"القسام" توثق استهداف محور نتساريم ومقتل جنديين إسرائيليين (فيديو)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" استهداف محور نتساريم الإسرائيلي بقذائف الهاون شرق حي الزيتون في مدينة غزة ومقتل جنديين بالجيش الإسرائيلي.

ونشر الإعلام الحربي لـ"كتائب القسام" فيديو يوثق العملية وأكدت مقتل جنديين إسرائيليين اثنين.

وظهر في الفيديو رصد حركة قوات الجيش الإسرائيلي ثم رصد تموضع تلك القوات وقام مقاتلو "القسام" بتجهيز ونصب مدافع الهاون وتثبيت كاميرا رقمية لتوثيق عملية الاستهداف.

وبعد تنفيذ العملية استقدم الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية إلى المكان مع توافد سيارات الجيب العسكرية لإجلاء القتلى والجرحى فضلا عن إقلاع المروحيات الحربية لإتمام عملية الإجلاء مع تحرك سيارة نوع "هامر" طبية الأغراض محملة بالجرحى الإسرائيليين.

واختتمت "كتائب القسام" بتوجيه رسالة إلى الجيش الإسرائيلي وقالت فيها: "شظايا الهاون لكم بالمرصاد".

المصدر: RT