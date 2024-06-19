إسرائيل تترقب صناعة سلاح خطير في مصر

تحت عنوان "إسرائيل تراقب بفارغ الصبر إنتاج طائرة مقاتلة متطورة في مصر"، كشف تقرير لموقع nziv.net الإسرائيلي، المخاوف الإسرائيلية من هذا التطور الكبير في الصناعات العسكرية المصرية.

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وأوضح الموقع العبري أن مصر تخطط لإنشاء مدرسة فنية متخصصة في إنتاج الطائرات، وتتابع بقلق الخطوات الجديدة التي اتخذتها مصر لبناء طائرات مقاتلة مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر تقدما هائلا في صناعة الأسلحة في مصر.

وكانت الهيئة العربية للتصنيع في مصر قد أعلنت عن شروط الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال صناعة الطائرات والتي تعتبر أول مدرسة من نوعها في مصر.

وتبلغ مدة الدراسة بمدرسة التكنولوجيا المتخصصة بمجال صناعة الطائرات 3 سنوات، وتقع المدرسة بشارع الورش داخل أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع بمدينة حلوان بجنوب القاهرة.

وتبدأ شروط الالتحاق بالمدرسة بالسن الذي لا يجب أن يزيد عن 18 عاما في 1 أكتوبر من نفس عام التقدم، والحد الأدنى للمجموع 244 درجة في الشهادة الإعدادية في المرحلة الأولى للتقديم.

وتكون طريقة التقديم على الموقع الإلكتروني للمدارس التكنولوجيا التطبيقية الذي تحدده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، والاختيارات والمقابلات لابد أن يجتاز المتقدم بعض الاختبارات والمقابلات كشرط للقبول، ويتم قبول طلاب الإعدادية من محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

المصدر : nziv.net