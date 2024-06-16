مصدر مصري رفيع المستوى يعلن تكثيف القاهرة اتصالاتها لتطبيق هدنة غزة وفقا لمقترح بايدن

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الأحد، أن القاهرة مستمرة في تكثيف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق هدنة في غزة ضمن المقترح الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلنت مصر وقطر يوم الثلاثاء الماضي تسلّمهما ردا من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأمريكي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكد الجانبان في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.

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وتبنى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، مشروع قرار أمريكي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموافقة 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 37337 قتيلا، و85299 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: قناة القاهرة الإخبارية + RT