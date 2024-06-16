صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب في القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37337 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي: "إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و 102 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 37337 شهيدا و 85299 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 254 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT