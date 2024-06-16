في لفتة إنسانية ومشاركة للمسلمين عيدهم.. قس مصري يوزع الهدايا على الأطفال بالقاهرة (فيديو)

شارك أحد القساوسة "الأب ديمتروس" المسلمين عيدهم، من خلال لفتة إنسانية قام من خلالها بتوزيع الهدايا والألعاب الترفيهية على الأطفال خلال تجمعهم أمام بوابات حديقة الأزهر في القاهرة.

وقال "الأب ديمتروس" إن "أول أيام عيد الأضحى يوم مميز وإنه حرص على التواجد مبكرا لتهنئة الأطفال ومشاركتهم عيد الأضحى المبارك".

وحديقة الأزهر هي أشهر الحدائق التي أنشئت حديثا في القاهرة وتقع في الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، وتتميز بالنفورات المائية والمطاعم المنتشرة بها والأعمدة الرخامية والإنارة المميزة.

الأب ديماديوس يوزع الهدايا ويحتفل مع الأطفال#عيد_الأضحى#تليجراف_مصرpic.twitter.com/K5LMhShWav — Egypt Telegraph - تليجراف مصر (@EgyptTelegraph) June 16, 2024

واستعدت محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى، حيث أعدت الحدائق برامج ترفيهية لاستقبال زوارها، كما وضعت هيئة النقل العام خطة تشغيل خاصة لخطوط الحافلات التي تخدم أماكن الفسح والزيارات.

المصدر: "اليوم السابع"