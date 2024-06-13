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الشيخ عكرمة صبري يدعو للاكتفاء بالشعائر الدينية في عيد الأضحى

أخبار العالم العربي

الشيخ عكرمة صبري يدعو للاكتفاء بالشعائر الدينية في عيد الأضحى
RT
الشيخ عكرمة صبري
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دعا خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري للاكتفاء بالشعائر الدينية في عيد الأضحى نظرا للإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وفي تصريحات صحفية وجه عكرمة صبري كلمة للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، قال فيها إن "الارتباط بالمسجد الأقصى ارتباط عقيدة وإيمان لا ارتباط هيئة أمم ولا مجلس أمن".

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وأضاف "أن على كل مسلم يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يشد الرحال إليه ويعمره".

ودعا خطيب المسجد الأقصى إلى الاقتصار على الشعائر الدينية في عيد الأضحى والاكتفاء بالصلاة وذبح الأضاحي وزيارة صلة الرحم دون إبداء مظاهر فرح وابتهاج نظرا للحرب المدمرة في غزة.

وصرح خطيب المسجد الأقصى بأنه "علينا أن نشعر بإخواننا في غزة وسائر المناطق الفلسطينية التي تتعرض للنكبات".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 251 على التوالي والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في آخر بيان أصدرته ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37232 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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