وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تعلن عن مبادرات جديدة لتحسين خدمات المواطنين وتطوير القطاع

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، عن عدد من المبادرات الطموحة الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في ليبيا وتطوير القطاع الاجتماعي.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة وضعت نصب أعينها منذ توليها حقيبة الوزارة رقمنة القطاع لتحسين الخدمات في جميع أنحاء البلاد.

منصة الاستعلام وصندوق التضامن الاجتماعي

وأوضحت الكيلاني أن صندوق التضامن الاجتماعي سيطلق قريبًا منصة للاستعلام خاصة بشريحة المعاش الأساسي، مما سيسهل عملية الاستعلام عن الخدمات والمستحقات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.

منحة الزوجة والأولاد

وأكدت الوزيرة أن منحة الزوجة والأولاد كانت من أولى اهتمامات الوزارة، مشيرة إلى الجهود المبذولة لضمان دعم الأسر الليبية عبر هذه المنحة.

صرف منحة بدل إيجار للمهجرين

وأعلنت الكيلاني عن صرف منحة بدل إيجار لمهجري المنطقة الشرقية ومدينة مرزق، في إطار الجهود المبذولة لدعم المهجرين من هذه المناطق وتخفيف معاناتهم.

دعم أهالي ضحايا مدينة درنة

كما تناولت الوزيرة تقديم الدعم المعنوي والنفسي والمالي لأهالي ضحايا مدينة درنة، مؤكدة التزام الوزارة بمساندة المتضررين وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لهم.

**اتفاقيات دولية لتطوير القطاع**

وأشارت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات خلال المحافل الدولية، وذلك بهدف الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة في مجالات التطوير والتدريب، مما يعزز من قدرات القطاع الاجتماعي في ليبيا.

إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد

كما أعلنت الكيلاني عن إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد، وهو مشروع ضخم يخدم كافة الفئات، ويهدف إلى تنظيم وتوحيد البيانات الاجتماعية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل هيئة دعم الأسر المنتجة

وأكدت الوزيرة على تفعيل هيئة دعم الأسر المنتجة، والتي ستدعم 15 ألف أسرة منتجة من مختلف البلديات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم المشاريع الصغيرة.

مؤتمر الأسرة العربية

وكشفت عن ترأسها مؤتمر الأسرة العربية، وأعلنت عن إقامة مؤتمر مماثل بحضور عربي خلال الربع الأخير من هذا العام، مما يعكس الدور الريادي لليبيا في القضايا الاجتماعية على المستوى العربي.

التصنيف الليبي الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة

وأطلقت الوزارة التصنيف الليبي الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، في إطار الجهود المبذولة لدعم هذه الفئة وتوفير الخدمات اللازمة لها.

الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

وأشارت الكيلاني إلى أنه سيتم تدشين الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في ليبيا.

استراتيجية الأطراف الصناعية

وأكدت وضع استراتيجية وطنية شاملة لملف الأطراف الصناعية وإنشاء ورش متخصصة في ربوع البلاد لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

توطين علاج التوحد

وأعلنت الوزيرة عن توطين علاج التوحد ضمن خطة الوزارة، حيث تشرف الوزارة على 25 مركزاً مجهزاً لتقديم الرعاية والعلاج للأطفال المصابين بالتوحد.

**دعم ذوي الإعاقة**

وأشارت الكيلاني إلى دعم شريحة ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لهم عن طريق المراكز والجهات التابعة للوزارة، مؤكدة الالتزام بتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

تدريب الأسر الليبية

وأعلنت عن برنامج لتدريب 60 أسرة ليبية من مختلف ربوع البلاد لتمكينهم اقتصادياً بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف تعزيز قدرات الأسر وتوفير فرص اقتصادية جديدة لهم.

المصدر: RT