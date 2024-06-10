بسرب من المسيرات.. "حزب الله" يكشف تفاصيل هجوم شرق نهاريا (فيديو +صور)
أعلن "حزب الله" اليوم الاثنين أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات على مقر قيادة مستحدث تابع للجيش الإسرائيلي شرق نهاريا، مما أدى إلى تدميره وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.
وقال في بيان: "... شنت المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 10-06-2024 هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر القيادة المستحدث التابع للفرقة 146 شرق نهاريا (الذي انتقل من منطقة جعتون بعد قصفه سابقا)، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وأصابتها إصابة مباشرة، مما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع أفراد العدو بين قتيل وجريح".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن النيران اشتعلت في القاعدة العسكرية المستحدثة قرب نهاريا بعد انفجار طائرة بدون طيار.
المصدر: RT