محكمة ليبية تقضي بإعدام أحد عناصر "الكانيات" في ترهونة

أصدرت محكمة جنايات طرابلس الليبية حكما بالإعدام رميا بالرصاص ضد أحد عناصر ميليشيا "الكانيات"، التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل سنة 2020.

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وجاء هذا الحكم بعد تحقيقات مكثفة أجرتها لجنة تحقيق الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة "الكانيات" بالنيابة العامة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، نشر على موقع "فيسبوك"، أن التحقيقات أثبتت ضلوع المتهم في انتهاكات جسيمة طالت حقوق بعض سكان المدينة.

كما أظهرت التحقيقات مسؤوليته، إلى جانب آخرين، عن واقعة قتل المواطن ميلاد فرج أبوكليش.

وقررت النيابة العامة ملاحقة المتهمين الغائبين وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الحاضر، الذي أصدرت المحكمة بحقه حكم الإعدام رميا بالرصاص.

وفي 14 نوفمبر 2023، أعلن "اللواء 444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، القبض على أحد عناصر "الكانيات" المتورطين في قضايا المقابر الجماعية بمدينة ترهونة.

ولا يزال أهالي ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة وضحايا الانتهاكات التي وقعت إبان سيطرة مجموعة "الكانيات" على المدينة، يطالبون بمحاسبة الضالعين في هذه الجرائم التي تعرض لها ذويهم.

وفي يوليو 2022، أفادت بعثة تقصي الحقائق الأممية بأن هناك "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن أفراد من "ميليشيا الكاني" ارتكبوا "جرائم ضد الإنسانية"، شملت الإبادة، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، والاختفاء القسري ضد سكان محددين في ترهونة.

وميليشيا "الكانيات" هي مجموعة مسلحة كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل أن تُطرد منها في عام 2020.

يُتهم أفرادها بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك إقامة مقابر جماعية وإعدام المعارضين والمشتبه في تعاونهم مع القوات المناوئة لهم.

وبعد استعادة القوات الحكومية السيطرة على ترهونة، كُشفت العديد من المقابر الجماعية التي دفنت فيها جثث الضحايا. ويستمر العمل على تحديد هويات الضحايا وجمع الأدلة لملاحقة الجناة ومحاسبتهم أمام العدالة.

المصدر: RT