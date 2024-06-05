بالفيديو.. مستوطنون يستعدون لاقتحام المسجد الأقصى

يستعد مستوطنون إسرائيليون اليوم الأربعاء، لاقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، لإحياء ما يسمى بيوم "توحيد القدس".

وقالت مصادر محلية إن قرابة 500 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال نحو ساعة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية.

ويأتي الاقتحام وسط استعدادات المستوطنين لتنفيذ مسيرة الإعلام الاستيطانية، مساء اليوم الأربعاء، فيما حولت قوات الاحتلال المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت الآلاف من عناصرها استعدادا لتلك المسيرة.

المصدر: RT