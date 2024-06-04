الأسد يلتقي باقري في دمشق ويجدد التأكيد على مبدأ أساسي وخيار إستراتيجي لمواجهة "دموية" إسرائيل

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

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كما بحث الجانبان خلال اللقاء عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفقا لبيان نشره مكتب الرئاسة السورية.

وأكّد الأسد أن "المقاومة ضد الاحتلال بكل أشكاله ستبقى مبدأ أساسيا وخيارا إستراتيجيا باعتبارها النهج الصحيح في مواجهة الأعداء، خاصة أن التساهل معهم سيزيد من اعتدائهم ووحشيتهم".

وأشار إلى أن "إسرائيل تزداد دموية ضد الشعب الفلسطيني كلما اقتربت من الهزيمة أمام صمود المقاومة"

بدوره أكّد وزير الخارجية الإيراني أن العلاقة بين إيران وسوريا ستبقى عميقة وإستراتيجية لأنها تنطلق من مبادئ راسخة ومصالح مشتركة وصادقة، لافتا إلى سعي إيران الدائم لتطوير العلاقات البينية واستثمارها لخدمة البلدين من جهة ودول المنطقة وشعوبها من جهة أخرى.

وأعرب الأسد خلال اتصال هاتفي بالرئيس الإيراني المكلّف محمد مخبر في وقت سابق عن تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة دولة وشعب إيران على تجاوز هذا المصاب.

المصدر: RT