حيدر منصور العذاري يباشر مهامه سفيرا للعراق لدى روسيا

باشر حيدر منصور العذاري مهامه سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة لجمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية يوم أمس الاثنين.

يذكر أن العذاري مواليد 27 يوليو 1970، بغداد، درس في إحدى المدارس الاعدادية في بغداد وانتقل إلى المملكة المتحدة في عام 1991.

عمل مديرا للتصدير لشركة Canary Trading Company Limited من عام 1997 إلى عام 2000.

مدير المشروع في Webstar PLC حتى عام 2003. ثم انتقل إلى الأردن ثم عاد إلى العراق.

عين سفيرا في وزارة الخارجية العراقية منذ أكتوبر 2009. عين العذاري سفيرا في مينسك، بيلاروس لمدة خمس سنوات ونصف قبل عودته إلى بغداد في أواخر عام 2015، ليترأس الدائرة الإدارية في وزارة الخارجية العراقية.

في ديسمبر 2016 عين سفيرا للعراق لدى روسيا الاتحادية.

في ديسمبر 2020 عين سفيرا غير مقيم للعراق لدى دولة فلسطين.

في 9 فبراير 2021، قدم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية العراق لدى دولة فلسطين إلى وزير الخارجية الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان.

المصدر: RT