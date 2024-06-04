تقارير إعلامية: وفد من حماس يصل اليوم إلى مصر لبحث مقترح وقف النار في غزة

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، الثلاثاء، بأن وفدا من حماس سيصل اليوم إلى مصر لبحث مقترح وقف النار في غزة الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع وسطاء مصريين وقطريين.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يعتقدون أن حماس لن ترفض المقترح رفضا قاطعا وإنما ستطلب إدخال تعديلات عليه.

من جهة أخرى، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن مجلس الحرب قرر عدم إرسال وفد إلى القاهرة حتى الحصول على إشارات إيجابية من الوسطاء.

في غضون ذلك، وزعت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعم اقتراح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن "العديد من القادة والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، أيدوا هذه الخطة".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن البيت الأبيض أن بايدن أبلغ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال محادثة هاتفية، إن حماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق هدنة مع إسرائيل في غزة، وحضه على الضغط على الحركة لقبوله، وفق البيت الأبيض.

بدورها، قالت حماس الأسبوع الماضي إنها تنظر بـ"إيجابية" إلى الخطوط العريضة التي قدمها بايدن، لكنها لم تعلق منذ ذلك الحين رسميا على المفاوضات المتوقفة، كما لم يعلن الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة عن أي محادثات جديدة.

والجمعة 31 مايو أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

المصدر: أكسيوس+ وكالات